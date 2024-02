Du betonst regelmässig, dass es dir enorm wichtig ist, eine aktive Rolle in Sunnys Leben einzunehmen. Wie meinst du das?

Rein biologisch ist das Mami ja immer die wichtigste Person im Leben eines Kindes. Wenn es schreit, will es zu Mama. Wenn es umfällt, will es zu Mami. Wenn es Sorgen hat oder krank ist, braucht es die Mutter. Ich wünsche mir, dass sich Sunny bei mir aber genau so beruhigen und sicher fühlen kann wie bei Alina. Deswegen war es für mich schon immer klar, dass ich viel Zeit mit meinem Kind verbringen will und das von Anfang an. Ich will morgens mit Sunny frühstücken und abends genug früh daheim sein, damit ich etwas von ihm habe. Zum Glück kann ich meine Arbeitszeit flexibel einteilen und somit viel für Alina und Sunny da sein.