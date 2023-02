Was wollen Sie dem Publikum am Nachmittag mitgeben?

Schropp: Wir wollen die Leute nicht nur informieren über das Wichtigste des Tages. Was mir am Herzen liegt ist, dass wir jeden Tag um 16 Uhr ein verlässliches Zuhause bieten. Wir sind gut gelaunt und wir wollen unsere gute Laune weitergeben und in den Tag tragen. Wenn mal ein ernstes Thema am Start ist, dann werden wir das natürlich auch respektvoll behandeln. Aber insgesamt wird es einfach eine unterhaltsame Zeit sein. Ich habe das selbst als Schüler früher genossen, am Nachmittag die Talkshows oder Magazine anzugucken und bin bis heute ein Fernsehkind. Für viele Menschen, gerade auch die, die alleine sind, oder die vielleicht nicht den Luxus haben, ständig unterwegs zu sein, ist es einfach eine ganz wichtige Zeit. Und ich hoffe, dass wir ihnen die Zeit so schön wie möglich machen können.