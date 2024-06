Jasna Fritzi Bauer über ihr Leben als Stiefmutter

In der Show wurde sie von der Moderatorin Ina Müller zu ihrer Wohnsituation befragt. Müller ging davon aus, dass Jasna in einer WG wohnt und wollte wissen, wie viele Menschen dort leben. Als Jasna antwortete: «Wir sind zwei Erwachsene und ein Kind», hakte die Moderatorin nach, ob Jasna mit dieser Person verheiratet sei, ob es denn nicht nerve, mit einem «fremden Kind» zusammenzuwohnen. Jasna habe das Thema irgendwann beenden können und Katharina habe gespürt, wie unwohl ihr im Gespräch war. Gleichzeitig war Katharina auch verletzt – wegen Zoe: «Ich fragte mich: Warum sollten wir etwas für uns behalten, auf das wir so stolz sind?» Der Abend sei ein Wendepunkt gewesen.