Mittlerweile hat er drei süsse Kids und ist so richtig in seiner Vaterrolle angekommen: Mit der Geburt seiner ersten Tochter Blue Ivy am 7. Januar 2012 kam Rapper Jay-Z, 41, allerdings erst einmal selbst auf die Welt. Wie er in LeBron James «The Show: Uninterrupted» beschreibt, hat dieses Ereignis seinem Leben einen komplett neuen Sinn verliehen.