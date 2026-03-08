«Jedes Kind hat etwas vom Papa»

Kaum hat Lina die Ski an den Füssen, will sie davonsausen. Jennifer hält sie an der Sicherheitsleine fest. Auch Ellie hat die Skibrille auf und ist motiviert loszulegen. Doch nun wirkt Lio plötzlich nicht mehr so pressiert. Er schaut dem Treiben auf der Piste skeptisch zu und bewegt sich keinen Meter vom Fleck. Carlo erkennt sofort, was los ist: Letztes Jahr stürzte Lio auf der Piste und brach sich ein Bein. Nun muss er das Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten erst wieder aufbauen. «Komm, du kannst dich zwischen meine Ski stellen, dann fahren wir zusammen», ermuntert er seinen Sohn.