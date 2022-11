Dass Jennifer Lopez (53) in der New Yorker Bronx – einem damals heruntergekommenen Stadtviertel – aufwuchs, weiss spätestens seit ihrem Megahit «Jenny from the Block» jeder. Heute lebt sie ein Luxusleben, inklusive riesiger Villa in Los Angeles. Und seit Kurzem teilt sie ihr Leben nicht mehr bloss mit ihren Zwillingen Max und Emme (14), sondern auch mit ihrem Ehemann Ben Affleck (50) und dessen Kindern Violet (16), Seraphina (13) und Samuel (10).