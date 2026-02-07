Mette-Marit: Plötzlich Kronprinzessin

Mette-Marit wurde plötzlich von der Alleinerziehenden zur Kronprinzessin: Als Haakon von Norwegen vor 25 Jahren um ihre Hand anhält, weiss er, sie gibts nur zusammen mit ihrem Jungen! Für Norwegens Thronfolger kein Problem. Er behandelt den damals Vierjährigen von Anfang an wie sein eigenes Kind. Trotzdem wird Mette-Marit verzweifelt sinnieren, ob sich ihr Marius in der royalen Familie als Aussenseiter empfand. Oder wurden der Druck und die Erwartungshaltung anderer für ihn zu gross? Habe ich alles unternommen, damit mein Kind nicht kriminell wird?