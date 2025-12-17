Jetzt entscheidet James selbst, ob er ein Prinz sein will

Bekommt das britische Königshaus bald einen neuen Prinzen? Am 17. Dezember feiert Graf James von Wessex seinen 18. Geburtstag. Er ist das zweite Kind von Prinz Edward (61) und Herzogin Sophie (60) und der jüngste Enkel von Queen Elizabeth II. (†96). Damit lebt er schon seit seiner Geburt im Rampenlicht – wobei seine Eltern ihn so gut wie möglich daraus heraushalten wollten.
Schon bei seiner Geburt 2007 war klar: Die ersten 18 Jahre seines Lebens wird James nur zu wenigen offiziellen Anlässen des Königshauses in der Öffentlichkeit zu sehen sein. Denn anlässlich der Hochzeit von Prinz Edward und Herzogin Sophie gab die Queen bekannt, dass das Paar für ihre Kinder ausdrücklich auf den Prinzen- oder Prinzessinnentitel verzichten möchten. So geschah es auch bei Lady Louise (22), der älteren Schwester von James, und später dann eben bei James.
Dabei würde James der Prinzentitel eigentlich zustehen. Wenn man es ganz offiziell nimmt, ist er sogar bereits ein Prinz. Denn gemäss einem Erlass aus dem Jahr 1917 sind alle Enkelkinder in der männlichen Linie eines amtierenden oder ehemaligen Königs oder einer Königin automatisch Prinzen und Prinzessinnen – und damit auch James. Durch den Verzicht seiner Eltern, die Titel «Seine Königliche Hoheit» und «Prinz» zu nutzen, wuchs James jedoch bis vor zwei Jahren als Viscount Severn auf – ein vererbbarer Titel seines Vaters – und seit Prinz Edward zum Herzog von Edinburgh aufstieg als Graf von Wessex.
Wird James jetzt doch noch ein Prinz?
Mit seinem 18. Geburtstag aber verändert sich für Graf James nun einiges. Denn mit der Volljährigkeit kann er selbst entscheiden, ob er den Prinzentitel nicht doch verwenden möchte. Das hielt auch seine Mutter, Herzogin Sophie, im Jahr 2020 in einem Interview mit der «Sunday Times» fest, aus dem unter anderem «People» zitiert.
Packt also bald Prinz James mit im britischen Königshaus an? Willkommen wäre die Unterstützung wahrscheinlich. Nach dem Rückzug von Prinz Harry (41) und dem Wegfall von Andrew Mountbatten-Windsor (65) gibt es gerade einmal noch elf sogenannte «arbeitende Royals» in Grossbritannien. Das Durchschnittsalter: über 70. Einzig Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) sind unter 60 Jahre alt. Da wäre eine Verjüngung durchaus angebracht, bis dann irgendwann mit Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) die nächste Generation nachkommt.
So weit aber dürfte es kaum kommen. Auch Herzogin Sophie meinte im Interview 2020 zu den Titeln ihrer Kinder: «Sie stehen ihnen zwar ab 18 Jahren zur Verfügung und sie können sich auch dafür entscheiden, sie zu verwenden, aber das ist höchst unwahrscheinlich.» Vielmehr hätten sie – Edward und Sophie – ihnen versucht beizubringen, dass sie sehr wahrscheinlich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen müssten.
So oder so dürfte Graf James nun aber zuerst einmal seine Ausbildung fortsetzen. Und wenn er möchte, kann er sich auch erst in ein paar Jahren für die Nutzung des Titels entscheiden.