Jetzt entscheidet James selbst, ob er ein Prinz sein will

Dabei würde James der Prinzentitel eigentlich zustehen. Wenn man es ganz offiziell nimmt, ist er sogar bereits ein Prinz. Denn gemäss einem Erlass aus dem Jahr 1917 sind alle Enkelkinder in der männlichen Linie eines amtierenden oder ehemaligen Königs oder einer Königin automatisch Prinzen und Prinzessinnen – und damit auch James. Durch den Verzicht seiner Eltern, die Titel «Seine Königliche Hoheit» und «Prinz» zu nutzen, wuchs James jedoch bis vor zwei Jahren als Viscount Severn auf – ein vererbbarer Titel seines Vaters – und seit Prinz Edward zum Herzog von Edinburgh aufstieg als Graf von Wessex.