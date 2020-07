Alina Buchschacher ist das geborene Mami, findet Fabien Papini, bei dem die Papagefühle erst allmählich entstanden. «Alina hat sich noch nie für etwas so begeistert und gut vorbereitet wie auf unseren Nachwuchs.» – «Ja, ich habe sogar Bücher gelesen!», sagt sie. In der Mutterrolle fand sich die Bernerin – abgesehen vom Schlafmangel – schnell zurecht. «Ich war schon immer eine, die sich gerne um andere kümmert. Vermutlich habe ich auch deshalb so viele Tiere.» Aktuell gehören vier Echsen, die Katzen Baghira und Mambo sowie Hund Onyx zur Familie. In der Schwangerschaft war es den werdenden Eltern wichtig, ihren Rhodesian Ridgeback mit einem Hundetrainer auf den Nachwuchs vorzubereiten. «Ich vertraue Onyx, aber er ist ein Hund von 45 Kilo. Dessen müssen wir uns stets bewusst sein.» Wie die Katzen hat Onyx bisher weder besonderes Interesse noch Eifersucht gegenüber dem Baby gezeigt. «Mittlerweile gehen sie Noah aus dem Weg, da er anfängt zu ‹chlemme›.»