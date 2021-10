Joey Heindle verspürt noch keinen Kinderwunsch

Heindle: Immer wenn ich zurück in Deutschland bin, fühle ich mich wie in Thailand, wenn ich die Preise sehe. Ich gönne mir extrem viel. Die Schweiz ist schon teuer. Beim Essen ist man schnell 200 bis 300 Franken los. Die Landschaft ist aber toll. Wir wohnen in einem kleinen Ort, in dem ich auch in der Freiwilligen Feuerwehr bin. Wir haben schöne Feldwege, auf denen man mit den Hunden spazieren gehen kann. In der Stadt könnte ich nicht leben, da würde ich durchdrehen. Was das angeht, bin ich ein absoluter Bauer.