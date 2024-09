Für Eltern, deren, Kinder keine Freude (mehr) am Musikunterricht zeigen, hat der Sänger ein paar Tipps: «Es ist lustig, denn ich treffe immer Leute, die sagen: Ich habe mit 12 Jahren aufgehört zu spielen und bereue es jetzt so sehr. Ich denke, man muss einfach weitermachen, auch in den Zeiten, in denen man keine Lust zum Üben hat.» Jedoch verstehe er, dass am Ende nicht alle Menschen dieselben Leidenschaften teilen. «Ich denke, am Anfang ist es wahrscheinlich eine gute Strategie, viele verschiedene Dinge auszuprobieren. Irgendwann findet man heraus, was man wirklich liebt und worin man wirklich gut ist, und dann kann man sich darauf konzentrieren.»