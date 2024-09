John und Jenny Jürgens erinnern sich an ihre Jugend in Zürich

Die Trauer sei zehn Jahre später nicht mehr so intensiv wie direkt nach Udos Tod, sagt Jenny. «Aber sie überkommt einen trotzdem immer wieder mal. Gerade dann, wenn man mit schönen Erinnerungen konfrontiert ist.» Natürlich sei Udo Jürgens kein Nine-to-five-Vater gewesen, so Jenny. «Er war sehr präsent. Die Zeit, die wir zusammen verbrachten – und das war gar nicht so wenig, wie man vielleicht denken mag –, war geprägt von echtem Interesse an uns und unserem Leben.» Dies auch, als die Kinder längst erwachsen waren. John, der europaweit als DJ John Munich tätig ist, erzählt: «Manchmal tauchte er plötzlich in einem Klub auf, in dem ich auflegte, und stand da in der Menschenmenge.» Und auch Jenny sah beim Blick von der Theaterbühne ins Publikum öfter mal unangekündigt das Gesicht ihres Vaters.