Schock für den deutschen Moderator

Jörg Pilawas jüngste Tochter hat Rheuma

Sie war gerade mal zwei Jahre alt, als sie am Morgen vor Schmerzen weinend das Bett nicht verlassen wollte. Was dann folgte, ist eine Diagnose, die Jörg Pilawa und seiner Frau sehr zugesetzt hat: Ihr Mädchen leidet unter Rheuma. In einem Interview erzählt Pilawa jetzt, wie die Familie mit der chronischen Krankheit umgeht.