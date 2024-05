Am folgenden Tag schreibt sie dem Verein Insieme21, sie und ihr Mann erwarteten in wenigen Wochen ein Mädchen mit Down-Syndrom und seien völlig überfordert. Sie fragt, was sie tun können, um sich trotzdem auf die Kleine zu freuen. Die Antwort berührt sie noch heute: «Herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft. So süss, ein Mädchen! Kinder mit Down-Syndrom sind in erster Linie einfach Kinder.» Heute sagt Spirig: «Das war Balsam für meine Seele.»