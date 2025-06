Als Karin Roten ist die heute 49-Jährige eine der besten Skirennfahrerinnen ihrer Zeit. Drei WM-Medaillen, zwei Weltcupsiege und mehrere Podestplätze holt sie in den 1990er-Jahren. Daran erinnert heute nur noch der Medaillenschrank in ihrem Zuhause im Feriendorf Taschonieren, das über den Rebbergen von Varen gelegen ist. Nach 20 Jahren im luzernischen Beromünster ist sie jetzt in ihre Walliser Heimat zurückgekehrt. Gemeinsam mit ihrem Mann bewirtschaftet sie die Weinkellerei Leukersonne in Susten. 28 Qualitätsweine stellt das Paar her, darunter die typischen Walliser Spezialitäten Cornalin und Petite Arvine sowie Dôle, Fendant, Chardonnay, Merlot oder Pinot noir. Ihre neueste Kreation ist die rote Assemblage Courage. Ein Wein, dessen Name zum Ausdruck bringt, was Karin und Jörg immer wieder in ihrem Leben brauchten: Mut.