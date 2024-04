Kate Moss modelt nun mit ihrer Tochter Lila Grace

Wie die «Daily Mail» berichtete, hat die junge Britin auch 2023 ein erfolgreiches Jahr hingelegt. Mit Grace Grove Ltd führt sie ein eigenes Unternehmen, das den Umsatz kräftig steigern konnte. Das liegt an grossen Kampagnen für Unternehmen wie Pepe Jeans und Maje. Im Jahr 2021, als Lila Grace Moss 19 Jahre alt war, wurde sie Direktorin von Grace Grove Ltd. Der Name ist eine Anspielung auf «The Grove», ihr Familienhaus im Norden Londons, das Kate Moss 2021 verkaufte. Die Firma hatte ursprünglich dieselbe Adresse wie die Kate Moss Agency in Holborn, ist aber inzwischen nach Soho umgezogen. Es scheint also, dass sich Lila Moss beruflich ein Stück weit von ihrer Mutter emanzipiert.