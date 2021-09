Auch die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG empfiehlt, Kinder so früh wie möglich in einen ersten Schwimmkurs zu schicken. Denn: Schwimmen zu können ist der beste Schutz gegen Ertrinken. Dennoch müssen Kinder am Wasser beaufsichtigt bleiben. «Es wäre falsch, wenn dadurch der Eindruck entsteht, dass man sich als Aufsichtsperson nicht mehr kümmern muss und die Verantwortung auf das Kind überträgt. Wir als Erwachsene sind in der Verantwortung!», sagt Stéphanie Bürgi-Dollet von der SLRG.