Katja Berlinger kämpft für ihr Herzensprojekt

Hündchen Jack (4) rast in einem Affentempo durchs heimische Wohnzimmer in Küsnacht ZH, Herrchen Thorsten Beige (54) schlittert auf Socken hinterher. Die beiden entlocken Katja Berlinger (50) ein herzhaftes Lachen – zu Thorstens Freude. Denn in letzter Zeit hat seine Frau öfters mal Tränen in den Augen. Und dies, wenn sie über ihr absolutes Herzensprojekt spricht.