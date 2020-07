Wieviel Deacon ihm bedeutet, zeigt auch der Post zu dessen 16. Geburtstag. Ein Sammelsurium an tollen Fotos, Erinnerungen an vergangene Vater-Sohn-Abenteuer. Ob in Japan, am Fusse des Mount Rushmore, im Flugzeug oder beim Snowboarden: Die beiden sind richtig gute Reise-Buddys.