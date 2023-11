Keine Macht dem Adventskalender-Hype!

Ich bin weiss Gott keine Weihnachtsgegnerin. Im Gegenteil, ich finde die Adventszeit wunderbar. Samichlaus, Christkindli, Bäume schmücken, singen, zusammensein, alles wunderbar. Wirklich. Auch finde ich es fabelhaft, dass Kinder an Magie glauben. An den Samichlaus, das Christkindli, von mir aus den Osterhasen, die Nuggifee, you name it.