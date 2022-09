Kelly Clarkson teilt ihre Erkenntnisse aus der Therapie

Dazu zählte offensichtlich der Gedanke, wie sich Privat- und Arbeitsleben optimal verbinden lassen. So gibt es bei den Arbeiten zur aktuellen Talkshow-Staffel nun eine markante Änderung: «Wir haben alles um 30 Minuten nach hinten verschoben», erzählt Kelly. Dies aus dem Grund, dass sie so ihre Kinder morgens noch zur Schule fahren kann. Am Nachmittag werden River und Remington dann von der Nanny abgeholt. «Aber wenigstens habe ich die Morgen und Nächte mit ihnen», meint Clarkson.