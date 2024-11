Kennt ihr schon Parallel Parenting?

Vor allem an Anfang kann es für frisch Getrennte schwierig sein, in Sachen Sorgerecht, Besuchsrecht und Kinderbetreuung eine gemeinsame Sprache zu finden. Was aber die meisten Eltern vereint ist der Wunsch, das Beste für ihre Kinder bieten zu können. Hier kommt das sogenannte Parallel Parenting ins Spiel. Parallel Parenting kann man als eine Form von Co-Parenting (gemeinsamer Elternschaft) sehen, wie die Seite «leben-und-erziehen.de» erklärt. Die Modelle unterscheiden sich dabei aber in gewissen Punkten.