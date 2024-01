Kennt ihr schon Schneepflug-Eltern?

Deswegen, liebe Schneepflug-Eltern...

.. tretet einen Schritt zurück und ruft euch in Erinnerung, dass ihr das Beste für eure Kinder wollt. Das Beste beinhaltet, dass wir da sind, wenn die lieben Kleinen mal in eine brenzlige Situation geraten. Wir sind da, unterstützen, trösten und helfen. In erster Linie aber wollen wir, dass aus den kleinen Wesen selbständige und selbstbewusste Erwachsene werden. Das gelingt am besten, wenn wir Kinder einfach begleiten, statt sie permanent vor allem zu beschützen.