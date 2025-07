Marie Nasemann (36) hat öffentlich die Idee geäussert, die Kinderbetreuung im Wechselmodell mit ihrem Ex-Partner Sebastian Tigges (40) künftig stärker an ihrem Menstruationszyklus auszurichten. Auslöser war ein Wochenende, an dem Nasemann einen Kindergeburtstag schmeissen musste, während sie eine starke Periode erlebte. «Wollte noch Babysitterin dafür auftreiben. Blute like hell, will nur weinen und ins Bett, aber niemand hatte Zeit», schrieb das ehemalige GNTM-Model in einer Instagram-Story. Und: «Überlege nun, die Aufteilung mehr an meinem Zyklus zu orientieren.»