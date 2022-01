Und was heisst das?

Ein Kind hat das Recht auf Geheimnisse und darf nicht konstant kontrolliert werden. Ich möchte die Homeschooler nicht in einen Topf werfen. Sie müssen sich einfach bewusst sein, was mit der Schule alles wegfällt: Auf dem Schulweg und in der Pause können Kinder unter sich sein. Sie spüren ja, wenn ihre Eltern ein Gspänli nicht mögen. Aber vielleicht möchte das Kind genau mit dem ein Glace essen. Diese kleinen Geheimnisse und Entscheide sind wichtig für die Identitätsbildung.