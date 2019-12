Wen sprecht ihr mit diesem Projekt an?

Es können sich alle melden, auch Kinder aus weniger privilegierten Bereichen der Gesellschaft, die ihren musikalischen Traum leben wollen. Es gibt viele Kids, in denen ein Talent schlummert, doch sie können nicht gefördert werden. Denn so einfach ist es nicht, ein Star zu werden. Am Ende des Tages ist es vielleicht der Traum, ein Instrument zu spielen, aber in einer Musikkarriere kommt so vieles auf einen zu. Auch nach einer gewonnen Casting-Show sagt dir keiner, was das wirklich mit sich bringt, was das konkret fürs Leben bedeutet. Ich möchte die jungen Talente auch darauf vorbereiten, wie es draussen im Leben wirklich läuft. Da gibt es ein grosses Loch, was die schulische Musikausbildung betrifft, und ich versuche, dieses zu stopfen.