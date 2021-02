«Ausgelaugt.» So fühlt sich Herzogin Catherine, 39, nach einem Jahr im praktisch ununterbrochenen Lockdown. Wie die dreifache Mutter in ihrem letzten Videocall zugibt, zehren Erziehung, Homeschooling und enges Aufeinandersitzen auch an ihren Nerven. Denn im Lockdown müsse sie, wie viele andere Eltern auch, in zusätzliche Rollen schlüpfen, in denen sie sich nicht unbedingt sattelfest fühle.