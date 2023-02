Das führt zum nächsten Problem: Obwohl die Behandlungen in komplexen Fällen von einem Expertenteam auf der Grundlage der neuesten Erkenntnisse empfohlen werden, lehnen die Versicherer eine Kostengutsprache gemäss Kinderkrebs Schweiz in 50 Prozent der Fälle erstmalig ab. Ein Grund dafür sei, dass die Vertrauensärzte selten bis nie auf Kinderonkologie spezialisierte Experten sind und es für sie deshalb schwierig ist, die Gesuche der Fachärztinnen und -Ärzte fachkundig zu beurteilen. Kinderkrebs Schweiz schlägt deshalb vor, den Vertrauensärzten der Krankenkasse ein Expertengremium zur Seite zu stellen. «Wir verstehen, dass Vertrauensärzte nicht in sämtlichen Bereichen des Gesundheitswesens à-jour sein können», sagt Nicolas von der Weid. Könnten sie sich aber auf die Meinung verschiedener Fachspezialisten stützen, würde das auf Seiten der Spitäler und der Krankenkassen Energie, Zeit und Geld sparen, ist Kinderkrebs Schweiz überzeugt.