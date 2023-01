Wie war der Anlass für dich als DJane?

Ich lege auch für Erwachsene auf und kann sagen: Für Kinder hinter dem DJ-Pult zu stehen ist viel anstrengender. Da ist immer eine Horde Kids, die schauen will. Die sich Musik wünschen will. Die an die Fasnachtsschlangen will, die da rumlagen. Und dann ist dann ist auch noch Polly noch da, die ihr Mami nicht teilen will und die sich sicher ist, dass sie die einzige ist, die mal ein Knöpfli drücken oder bei mir stehen darf.