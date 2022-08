So lange wird der Schulweg der Cambridge-Kinder

William und Kates Kinder werden ab September auf die private Lambrook Schule in der Nähe von Ascot in der Grafschaft Berkshire gehen. Die Einrichtung liegt rund 15 Autominuten von ihrem neuen Zuhause entfernt. Die fünfköpfige Familie zieht in das Adelaide Cottage, ein kleineres Haus auf dem königlichen Anwesen rund um das Schloss Windsor. Ihre neue Heimat hat nur vier Schlafzimmer und gilt als sehr bescheiden - zumindest für die Ansprüche eines zukünftigen britischen Königs.