Komikerin Julia Brandner lässt sich mit 28 sterilisieren

Annica Hansen (43)

Moderatorin Annica Hansen möchte wie Brandner kinderlos bleiben. Ihr Herz schlage für einen Hof voller Tiere, aber nicht für Kinder. «Es gibt Frauen, die träumen schon als Teenie davon, irgendwann Mutter zu werden, aber ich hatte diesen Traum nie», erklärte Hansen gegenüber «RTL». Mit 41 Jahren entschied sie sich für den Schritt. «Sterilisation war für mich vorher kein Thema, ich dachte irgendwie, das macht man eher beim Mann. Wenn ich da informierter gewesen wäre, hätte ich mich viel früher sterilisieren lassen», sagte sie.