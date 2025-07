Kommt jetzt auch Prinz George in die Schweiz?

Über dieses Geburtstagsgeschenk dürfte sich Prinz George (12) besonders gefreut haben: Am 22. Juli feierte der Sohn von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) seinen zwölften Geburtstag. Und an diesem Tag schaffte das englische Fussballnationalteam der Frauen den Einzug ins EM-Finale. Damit wiederholt sich die Geschichte vom vergangenen Jahr: Damals standen die Männer bei der EM in Deutschland ebenfalls im Finale. Und mit im Publikum feuerte Prinz George das Team in Berlin an.