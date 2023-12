Kommt Prinz George nicht auf das Eton College?

George besucht derzeit zusammen mit seiner achtjährigen Schwester Prinzessin Charlotte und seinem fünfjährigen Bruder Prinz Louis die Schule Lambrook. George und Charlotte waren zuvor auf der Schule Thomas's Battersea, die vom Kensington Palast in London nicht weit entfernt liegt. Louis war an einer Vorschule in London. Der Umzug der Familie nach Windsor im Jahr 2022 – sie wohnen dort im Adelaide Cottage – bedeutete jedoch auch schulisch eine Veränderung für die Geschwister – zum ersten Mal sind alle drei Kinder zusammen auf derselben Schule. Für die Wahl einer neuen Bildungseinrichtung hat Prinz George vermutlich noch etwas Zeit, spätestens 2026 steht wohl ein Wechsel an.