Können wir aufhören, Kinder zum Teilen zu zwingen?

Schon klar, die Idee des Teilens ist ja an und für sich eine schöne. Wer teilt, ist sozial. Und gut erzogen. Und anständig, lieb, nett, Bla Bla ....! Dabei vergessen wir aber komplett, dass Kinder im zarten Kleinkind-Alter einfach noch nicht so weit sind, dass sie das Teilen als einen Akt der Solidarität verstehen. Nicht weil sie nicht wollen oder asozial sind. Sie sind in ihrer Entwicklung einfach noch nicht so weit.