5. Ein Tauschgeschäft mit dem Samichlaus

Wenn es um den Samichlaus geht, erstarren Kinder gerne mal in Ehrfurcht. Der grosse bärtige Mann im roten Gewand hat es Kindern schon seit Jahrzehnten angetan. Was der Samichlaus sagt, gilt. Wenn der Samichlaus lobt, dann ist das das Grösste. Warum also nicht dem Samichlaus seine Nuggis mitgeben? Der kann sie dann an arme Kinder verteilen zum Beispiel. Als Gegenleistung gibts dafür ein Geschenkli aus dem Samichlaus-Sack. Besonders gut: Man kann das Kind, so lange es braucht, auf den Event vorbereiten und motivieren.