Kristina Böhm: «Die Stärke habe ich von Papa»

Nur wenige Gegenstände erinnern bei ihr daheim an ihren berühmten Papa. Darunter ein altes Foto im goldenen Rahmen von seinem Vater, dem Wiener-Philharmoniker-Dirigenten Karl Böhm. Kristina: «Mehr brauche ich nicht. Ich trage die Erinnerungen an ihn in meinem Herzen.»

Vor elf Jahren, am 29. Mai 2014, starb Karlheinz Böhm mit 86 Jahren in Salzburg an den Folgen von Alzheimer. Noch heute erinnert sich «Stini», wie Böhm Kristina liebevoll nannte, an seine letzten Worte. «Papa nahm meine Hand und zog mich zu sich. Aus seinem linken Auge kullerte eine Träne. Er sagte: ‹Vergiss nie, dass ich dich liebe!› Vier Tage später war er tot.»