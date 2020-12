Lauriane Sallin, warum ist es Ihnen wichtig, dass Ihr zweites Kind in der Schweiz zur Welt kommt?

Bereits Madeleine kam in einem Geburtshaus in der Schweiz zur Welt. Ich empfand meine erste Geburt als so starkes und schönes Erlebnis, dass wir es beim zweiten Kind möglichst gleich machen wollen. Ich wünsche mir sehr, dass vieles ähnlich ablaufen wird. Nach der ersten Geburt fühlte ich mich sofort wieder fit und wir haben unser Gleichgewicht als Familie schnell gefunden. Es wäre schön, wenn sich das wiederholen würde.