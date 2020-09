Erleben Sie die zweite anders als Ihre erste Schwangerschaft?

Generell fühle ich mich stärker. Wir haben die vergangenen Monate auf Tinos verbracht. Dort gibt es keine Möglichkeit, Madeleine in einem Kinderwagen spazieren zu fahren. Die Insel ist hügelig und es hat so viele Treppen! Wenn wir zu Fuss unterwegs sind, und das sind wir ständig, trage ich Madeleine auf dem Arm. Ich fühle mich körperlich fit, aber auch psychisch. Ich bin ruhig und selbstsicher, wie ich es auch in der ersten Schwangerschaft mit Madeleine war.