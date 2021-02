Es ist ein Bub! Und er ist schon fast drei Wochen alt. Am 14. Januar ist Lauriane Sallin, 27, Mutter eines Sohnes geworden. Der Kleine kam per Wassergeburt im selben Geburtshaus in Villars-sur-Glâne zur Welt, wie vor fast drei Jahren seine grosse Schwester Madeleine, das erste Kind der Ex-Miss-Schweiz und ihres Ehemanns Giorgos Palamaris, 34. Die Familie ist dafür Anfang Dezember extra aus ihrer Wahlheimat Griechenland in die Schweiz zurückgekehrt.