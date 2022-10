So könnt ihr in der Schweiz einen Babymoon machen

Das Wort setzt sich aus den Begriffen Honeymoon (Englisch für Flitterwochen) und Baby zusammen und ist aktuell eine total gefragte Sache. Schweiz Tourismus bietet sogar eine Übersicht über Babymoon-Angebote in der Schweiz an. «Bevor das Abenteuer Familie los geht, sollte man sich nochmals eine Auszeit gönnen und sich so richtig verwöhnen lassen. In diesen Wellnesstempeln kommen die Eltern ganz auf Ihre Kosten. Sei es mit einer wohltuenden Massage, einem wärmenden Bad mit Panoramaausblick oder einem gediegenen Nachtessen zu zweit», so die Erklärung dazu. Alles klar. Tönt gut. Könnte man nachmachen, nicht?