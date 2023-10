Leni Klum tickt völlig anders als Mutter Heidi

Sie modeln gemeinsam für Unterwäsche-Kampagnen, laufen zusammen über rote Teppiche und auch in der TV-Show «Germanys Next Topmodel» waren sie schon Seite an Seite zu sehen. Das Sprichwort «Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm» scheint auf Heidi Klum (50) und ihre Tochter Leni (19) komplett zuzutreffen. Bis zu ihrem 16. Geburtstag hielt das Supermodel Leni noch strikt aus der Öffentlichkeit raus. Doch seither sind sie oft als Mutter-Tochter-Duo unterwegs.