Linda Fäh leidet unter Trennungsschmerz

Noch ein Tipp: No News are good News. Ihr gebt eure Kinder ja nur in die besten Händen zu Vertrauenspersonen. Diese sind absolut in der Lage, euer Kind bestens zu umsorgen. Schenkt ihnen Vertrauen und lasst los. Sagt, dass sie sich nicht pausenlos mit Updates melden müssen. Bei Nächten ohne Kinder gilt wohl ein Sprichwort, das wir alle kennen: No News are good News!