2. Kein Gehetz am Flughafen

Es lebe die Digitalisierung. Dank Online-Check-In sind die Zeiten vorbei, in denen wir mit Kindern in eeeewig langen Schlagen stehen und warten müssen. Wer schon im Vorfeld online eincheckt, kann am Flughafen nur noch das Gepäck abgeben und muss somit nur noch durch die Sicherheits- und Passkontrolle. Hier lohnt es sich, möglichst viel Zeit einzuplanen. Erfahrungsgemäss finden Kinder all die Uniformen, Röhren und Menschen so spannend, dass sie gar nicht vom Fleck kommen.