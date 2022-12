«Wir geniessen die schönen Momente, endlich eine Familie zu sein»

Obwohl der Bub zu früh kam, erfreue er sich bester Gesundheit, sagt Fäh. «Er ist mega herzig!» Wann und wo genau Lio geboren wurde, will das Paar für sich behalten. Nur soviel: «Ich konnte nach kurzem Spitalaufenthalt bereits wieder nach Hause.» Das neue Leben als Eltern geniessen Linda und Marco nun in ihrem Zuhause am Zürichsee. «Marco ist immer bei mir, und ich kann voll auf ihn zählen.»