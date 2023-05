Zuhause üben: Wenn ihr euch vor dem ersten Mal Stillen in der Öffentlichkeit unsicher fühlt, probt es zuhause vor dem Spiegel. So könnt ihr feststellen, wie ihr euch am besten hinsetzten könnt, um euch optisch abzuschirmen (falls gewünscht). Zu wissen, wie man in diesem innigen Moment aussieht, kann helfen, Unsicherheiten abzubauen. Auch muss man unterwegs in Cafés oder Restaurants natürlich auf Hilfsmittel wie das Stillkissen verzichten. Probt auch das in den eigenen vier Wänden und findet eine Position, um auf einem Stuhl sitzend zu stillen, in der ihr euch wohl fühlt.