Literarische Erinnerungen an die Familie

Die Schriftstellerin wuchs in Zürich und in der süditalienischen Hafenstadt Bari auf, von wo ihr Vater stammte. Als Studentin zog sie nach Berlin, studierte an der Universität der Künste Architektur, schloss ihr Diplom an der ETH Zürich ab. Fünf Jahre arbeitete sie als Bauleiterin in Berlin, bevor sie für ein Nachdiplomstudium in Szenografie in der süddeutschen Provinzstadt Rosenheim landete. Zum Schreiben kam sie durch «Mare – Die Zeitschrift der Meere». Mit einem Freund aus Jugendtagen gründete sie das Magazin 1997 in Hamburg.

Erinnern und Nichterinnern verfolgen Zora irgendwie. Ihre Mutter Marie-Louise (90) leidet an Demenz, lebt im Pflegeheim. «Mama kennt mich nicht mehr.» Dass mit der Mutter etwas nicht stimmt, bemerkte sie vor zehn Jahren. Eine Ärztin gab ihr nach der Diagnose den Rat mit auf den Weg, die Mutter in professionelle Hände zu geben, bevor sie anfange, ihre Mama zu hassen. «Ich lege diesen Satz heute jedem ans Herz, der mit der Pflege Angehöriger überfordert ist.» Eine Zeit lang kümmerte sich Zora noch selbst um ihre Mama.