Eine eigene Familie zu gründen, war schon immer Meillards Traum gewesen. «Ich habe den Sport und arbeite dafür sehr hart, und da gibt es auch viele Emotionen. Aber am Ende ist Familie das Grösste. Und es ist wichtig, auch neben dem Sport etwas zu haben – es ist mir bewusst, dass es nichts Schöneres gibt!» Meillard weiss das aus eigener Erfahrung: Seine Eltern Jacques und Carine sind vom Kanton Neuenburg ins Wallis übersiedelt, als Loïc zwölf und seine Schwester Mélanie zehn Jahre alt waren. Beide Kinder waren skiverrückt, sie sollten beste Trainingsbedingungen erhalten. Zu Mélanie, heute 27, hat er ein inniges Verhältnis.