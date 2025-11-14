Luca Hännis Tochter ist bereit für die Piste!

«Wir philosophieren schon, ab wann man Kinder wohl auf die Ski stellen kann», schrieb Christina Hänni (35) im Januar 2024 auf Instagram inmitten einer Schneelandschaft. Damals war die Tochter von Christina und Luca Hänni (31) noch nicht einmal geboren – die Vorfreude auf die Familienausflüge in der Schnee-Traumlandschaft war aber bereits riesig.
Jetzt scheinen die Tänzerin und der Sänger ernst zu machen: In seiner Instagram-Story postete Luca Hänni diese Woche zuerst ein Zwinkersmiley und ein Bild von Kinderski. Einen Tag später folgte der Beweis: Diese Ski sind tatsächlich für seine Tochter gedacht, die im Juni 2024 zur Welt kam und damit bald eineinhalb Jahre alt ist.
Luca Hänni: «Wir sind bereit für die Piste»
Eingepackt in einen Skianzug und ausgerüstet mit Pinguin-Handschuhen steht die Tochter von Luca Hänni auf den kleinen Pinguin-Ski. «Also wir sind bereit für die Piste», schreibt Papa Luca zum Bild.
Noch steht die Tochter von Luca und Christina Hänni auf dem – wahrscheinlich – heimischen Rasen. Bald aber könnte dort Schnee liegen: Bereits nächste Woche soll es kälter werden. Und dann steht Luca Hännis Tochter vielleicht sogar bald zum ersten Mal mit ihren Ski auf Schnee. Vorerst aber dürfte es beim Ausprobieren und Herumziehen durch die Eltern bleiben. Denn bis sie mit ihrem Papa tatsächlich die Pisten unsicher macht, wird es wohl noch eine Weile dauern.
So halten es andere Promis mit ihren Ski-Kindern
Wann aber ist das richtige Alter für Kinder, um mit dem tatsächlichen Skifahren zu beginnen? Ex-Skisportprofi Carlo Janka (39) und dessen Frau Jenny schnallten ihrer Tochter Ellie (6) ebenfalls zum ersten Mal Ski an die Füsse, als diese rund eineinhalb Jahre alt war. «Carlo hat sie an der einen Hand gehalten, ich an der anderen – so ist Ellie mit den Ski an den Füssen über einen flachen Pistenabschnitt spaziert. Wir hatten dabei sehr viel Spass», erzählte Jenny Janka damals gegenüber Blick.ch. Den ersten richtigen Skitag mit Ellie aber genoss Carlo Janka erst, als diese fast zweieinhalb Jahre alt war.
Und Moderatorin Alexandra Maurer (43) erzählte einst gegenüber der «Schweizer Illustrierten», dass sie mit drei bis vier Jahren Skifahren gelernt habe – und auch ihre Tochter Amélie besuchte mit drei Jahren zum ersten Mal die Skischule.
Ab wann sind Kinder parat für die Piste?
Drei bis vier Jahre – das ist auch das Startalter für Kinder in der Skischule, das der damalige Direktor von Swiss Snowsports 2018 gegenüber Blick.ch nannte. Dasselbe Alter wird ebenfalls auf Snowtrex.de als ideal für Kinder angegeben, um mit dem Skifahren zu beginnen.
«Schliesslich müssen alle, die sicher unterwegs sein und langfristige Skiverletzungen vermeiden wollen, bestimmte, ausreichend entwickelte Muskelgruppen haben», so das Portal zur Begründung. Auch sollten Kinder nicht überfordert werden. Zweieinhalb bis drei Stunden auf der Piste würden in den ersten Jahren als Skifahrer:in ausserdem ausreichen. «Da es sich hier um eine sehr anstrengende Outdoorsportart handelt, werden Kinder auch entsprechend schnell müde und schlapp, wodurch das Verletzungsrisiko ebenfalls steigt.»