Ab wann kann man Kinder auf die Ski stellen?

Luca Hännis Tochter ist bereit für die Piste!

Die Tochter von Christina und Luca Hänni ist noch nicht einmal eineinhalb Jahre alt – und schon steht sie auf den Ski! Schon als Christina Hänni schwanger war, verriet sie, dass sie sich auf die Familienausflüge freuen.