Kann Luca Hänni einen Vaterschaftsurlaub machen?

Geplant ist, dass das Paar sich in seinem Podcast nicht nur über die Gegenwart unterhält, sondern auch in der Erinnerungskiste wühlt. «Wir werden auch viel über Dinge aus unserer Vergangenheit sprechen, die noch nicht so bekannt sind», versprechen die beiden.