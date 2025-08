«Ich will nicht Wunderkind genannt werden, ich bin keines mehr.» Die meisten seiner Diplome und Medaillen sind in seinem Schrank.«Ich bin ein Musiker, der sich entwickelt. Es gibt noch so viel, an dem ich arbeiten und das ich lernen muss.»

Sein Traum? In der New Yorker Carnegie Hall zu spielen. «Aber in der grossen Halle!» Und ein guter Musiker zu werden, der von Musik und Reisen lebt und mit seinem Hund glücklich ist. Auf die Frage, warum er ein guter und nicht ein grosser Musiker sein will, antwortet er: «Natürlich will ich ein grosser Musiker sein. Aber das ist nicht meine Entscheidung, sondern die des Publikums.»